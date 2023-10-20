Тотти: «В детстве я смотрел все матчи «Реала», это самый успешный клуб в мире»

Легендарный экс-футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал о своём отношении к мадридскому «Реалу».

Чемпион мира 2006 года неоднократно признавался, что активно поддерживал «Реал» в юные годы, о чём высказался подробнее в новом интервью испанским СМИ.

«Мне с самого детства нравился «Реал». В детстве я смотрел все игры команды, вдохновляясь великими игроками.

«Реал» – самый успешный клуб в мире. Я провёл в «Роме» 25 лет, поиграл на множестве стадионов, но «Сантьяго Бернабеу» – особенный.

В «Реале» было так много выдающихся футболистов, начиная от Уго Санчеса и заканчивая эпохой Йерро, Роберто Карлоса, Сальгадо и, конечно, феномена Роналдо. Я мог бы бесконечно перечислять имена», – сказал в беседе с Marca Тотти.