В «Севилье» считают, что Рамос не станет праздновать гол в ворота «Реала»

Вице-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско ответил на вопрос, будет ли защитник команды Серхио Рамос отмечать забитый гол в ворота «Реала». Напомним, Рамос выступал за «сливочных» с 2005 по 2021 год.

«Думаю, Рамос не станет праздновать, хотя я не спрашивал это у него. Несмотря на то, что он родился в Севилье, Мадрид тоже является его домом», — цитирует функционера Mundo Deportivo.

Напомним, 37-летний Рамос вернулся в «Севилью» в сентябре этого года. В текущем сезоне защитник принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет один голевой пас.

21 октября «Севилья» примет «Реал» на своем поле в рамках десятого тура Ла Лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.