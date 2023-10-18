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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер: «Я покажу свою настоящую игру в ноябре»

18 Октября 2023 • 20:36 Комментировать
Севилья
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Реал Мадрид
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21.10 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер высказался о своём текущем состоянии.

18-летний футболист недавно залечил травму и может дебютировать за команду Карло Анчелотти в ближайшем матче против «Севильи». В то же время, по некоторым данным, в «Реале» пока не хотят рисковать здоровьем турка.

«Я усердно работаю, хочу набрать физическую форму и вернуться более сильным. В ноябре я выйду на поле и покажу свою настоящую игру», – приводит Madrid Xtra комментарии Гюлера.

Матч «Севильи» против «Реала» состоится 21 октября в рамках десятого тура Ла Лиги.

Арда Гюлер перебрался в «королевский клуб» из «Фенербахче» прошедшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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