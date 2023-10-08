Брат Азара: «Эден просто наслаждается жизнью»

Игрок «Серкль Брюгге» Килиан Азар поделился мнением о карьере своего брата, бывшего нападающего «Челси» и мадридского «Реала» Эдена Азара, который с июля нынешнего года находится в статусе свободного агента.

По словам Килиана Азара, сейчас 32-летний футболист просто наслаждается жизнью и пока не планирует подписывать контракт с каким-либо клубом.

«Я не знаю, закончилась ли его карьера. Если он примет окончательное решение, то сам расскажет об этом. Мы постоянно общаемся с ним, и я знаю, чем брат занимается каждый день — просто наслаждается жизнью», — цитирует Килиана Азара Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Эден Азар провёл за мадридский «Реал» 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.