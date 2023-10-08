Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Брат Азара: «Эден просто наслаждается жизнью»

08 Октября 2023 • 14:10 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Игрок «Серкль Брюгге» Килиан Азар поделился мнением о карьере своего брата, бывшего нападающего «Челси» и мадридского «Реала» Эдена Азара, который с июля нынешнего года находится в статусе свободного агента.

По словам Килиана Азара, сейчас 32-летний футболист просто наслаждается жизнью и пока не планирует подписывать контракт с каким-либо клубом.

«Я не знаю, закончилась ли его карьера. Если он примет окончательное решение, то сам расскажет об этом. Мы постоянно общаемся с ним, и я знаю, чем брат занимается каждый день — просто наслаждается жизнью», — цитирует Килиана Азара Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Эден Азар провёл за мадридский «Реал» 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Килиан Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
35 мин
Вильярреал Вильярреал
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
0
0
1.58 4.20 6.20
Видео
08.10.23 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.89 3.60 4.50
Видео
08.10.23 в 19:30
Алавес Алавес
Бетис Бетис
2.90 3.35 2.60
Видео
08.10.23 в 19:30
Сельта Сельта
Хетафе Хетафе
2.18 3.35 3.65
Видео
08.10.23 в 22:00
Гранада Гранада
Барселона Барселона
6.80 4.70 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
14:52 · Испания. Ла Лига
​Появилась новая информация о сроках восстановления Милитао
14:10 · Испания. Ла Лига
Брат Азара: «Эден просто наслаждается жизнью»
13:57 · Англия. Премьер-лига
​«Наполи» ищет замену Осимхену – на прицеле три форварда
11:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла усиление в полузащиту
11:51 · Англия. Премьер-лига
Диас может уйти из «Реала» в лондонский клуб
11:40 · Испания. Ла Лига
«Севилья» приняла решение по главному тренеру Мендилибару
10:21 · Испания. Ла Лига
Хоселу повторил достижение Рауля в «Реале»
08:59 · Испания. Ла Лига
Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» - «Гранада»
07:48 · Испания. Ла Лига
Зидан вернулся в Мадрид 1
07:29 · Испания. Ла Лига
Назван лучший стадион мира - он находится в Испании
02:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» претендует на полузащитника молодёжной сборной Португалии слухи
00:36 · Испания. Ла Лига
Хави одобрил идею проведения финала ЧМ-2030 на «Камп Ноу»
00:07 · Испания. Ла Лига
​В Хетафе убрали имя Альфонсо Переса из названия стадиона - из-за «сексизма в высказываниях» 1
00:05 · Испания. Ла Лига
Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико» слухи
00:05 · Испания. Ла Лига
В последней атаке «Севилья» ушла от поражения в матче с «Райо Вальекано»
Все новости
Рекомендуем