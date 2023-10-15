Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер интересен «Милану».

Адаптацию 18-летнего футболиста в «королевском клубе» осложнили травмы – из-за них турок до сих пор не провёл ни одного официального матча за команду Карло Анчелотти. По данным журналиста Экрема Конура, на Гюлера претендует «Милан», который планирует уже в январе арендовать восходящую звезду с возможностью выкупа. Сам игрок не хочет покидать «Реал» по ходу сезона.

Напомним, что Арда Гюлер был куплен мадридским грандом у «Фенербахче» минувшим летом за 20 млн евро. Эксперты Transfermarkt оценивают текущую стоимость атакующего хавбека в 15 млн евро.