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Чемпионат Италии. Серия А

Топ-клуб Серии А готов арендовать Гюлера у «Реала» слухи

15 Октября 2023 • 20:31 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
21.10 19:00

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер интересен «Милану».

Адаптацию 18-летнего футболиста в «королевском клубе» осложнили травмы – из-за них турок до сих пор не провёл ни одного официального матча за команду Карло Анчелотти. По данным журналиста Экрема Конура, на Гюлера претендует «Милан», который планирует уже в январе арендовать восходящую звезду с возможностью выкупа. Сам игрок не хочет покидать «Реал» по ходу сезона.

Напомним, что Арда Гюлер был куплен мадридским грандом у «Фенербахче» минувшим летом за 20 млн евро. Эксперты Transfermarkt оценивают текущую стоимость атакующего хавбека в 15 млн евро.

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Реал Мадрид Милан Арда Гюлер трансферы футбола - зима 2024
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