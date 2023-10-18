Винисиус: «Мои выступления за сборную Бразилии ещё не достигли уровня, которого я бы хотел»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признал, что его карьера в сборной Бразилии пока складывается не так, как он того желает.

«Мои выступления за сборную Бразилии ещё не достигли уровня, которого я бы хотел. Я должен показывать лучшую версию себя. То же самое касается мадридского «Реала». Мне нужно становиться лучше», – сказал Винисиус в интервью после поражения от сборной Уругвая.

К сегодняшнему дню 23-летний Винисиус провёл за взрослую сборную Бразилии 24 матча, где отметился 3 забитыми голами и 3 результативными передачами. В последнем матче «пентакампеоне» проиграли сборной Уругвая 0:2.