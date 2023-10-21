Анчелотти: «Возглавлю ли я сборную Бразилии? Рано или поздно слухам придёт конец»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, собирается ли возглавлять сборную Бразилии в конце сезона. Напомним, в июне у итальянца истекает контракт с «королевским клубом». Сборная Бразилии определила Анчелотти своим приоритетным кандидатом на роль главного тренера.

«Возглавлю ли я сборную Бразилии? Рано или поздно слухам придёт конец. Хочу ли я остаться в «Реале»? Я очень счастлив здесь, но при этом я также немного эгоистичен. В этом клубе ты всегда должен выкладываться на максимум, но сейчас я не буду говорить о своём будущем», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.