Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола безуспешно пытался убедить Джуда Беллингема переехать в Манчестер.

Как известно, «горожане» фигурировали в числе основных претендентов на англичанина, который в итоге перешёл в мадридский «Реал». Согласно данным Cadena SER, летом Гвардиола провёл трёхчасовой разговор с Беллингемом, пытаясь убедить того выбрать «Манчестер Сити», однако полузащитник остался непреклонен – он хотел продолжить карьеру в «Реале».

Напомним, что испанский гранд заплатил дортмундской «Боруссии» более 100 млн евро за футболиста сборной Англии, отметившего 20-летие в конце июня.