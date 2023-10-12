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Анчелотти определится с будущим до конца года — никаких договорённостей со сборной Бразилии нет слухи

12 Октября 2023 • 17:44 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может остаться в клубе, несмотря на истекающий в конце сезона контракт.

Как утверждает журналист Эдуарду Агирре, Анчелотти намерен остаться в стане «сливочных». При этом сообщается, что сам итальянец поставил задачу — определиться со своим будущим до конца этого года.

По данным источника, 64-летний специалист не подписывал документы со сборной Бразилии. Кроме того, между сторонами нет никаких договоренностей.

Ранее Анчелотти заявил, что тема с бразильской сборной является для него запретной, и он не собирается отвечать на вопросы о своем возможном назначении главным тренером команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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