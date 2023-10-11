Модрич: «Я всегда хочу играть»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о своём игровом времени в текущем сезоне.

«Конечно, это новая для меня ситуация, когда я не могу играть столько, сколько хочу. Я всегда хочу играть и не хочу отдыхать. Я хочу играть, потому что в эти моменты я чувствую себя на высоте», — приводит слова Модрича Madrid Universal.

В текущем сезоне 38-летний хавбек принял участие в девяти матчах с учетом чемпионата Испании и Лиги чемпионов. В этих встречах хорват не смог отметиться результативными действиями.

Предстоящий матч «Реала» пройдет 22 октября. Соперником «сливочных» станет «Севилья».