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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Я всегда хочу играть»

11 Октября 2023 • 21:45 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о своём игровом времени в текущем сезоне.

«Конечно, это новая для меня ситуация, когда я не могу играть столько, сколько хочу. Я всегда хочу играть и не хочу отдыхать. Я хочу играть, потому что в эти моменты я чувствую себя на высоте», — приводит слова Модрича Madrid Universal.

В текущем сезоне 38-летний хавбек принял участие в девяти матчах с учетом чемпионата Испании и Лиги чемпионов. В этих встречах хорват не смог отметиться результативными действиями.

Предстоящий матч «Реала» пройдет 22 октября. Соперником «сливочных» станет «Севилья».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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