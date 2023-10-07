Винисиус: Я на всю жизнь хочу остаться в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своём будущем в стане «сливочных».

«Я так люблю этот клуб, что хочу остаться здесь на всю жизнь», — передает слова Винисиуса Madrid Zone.

Бразильский вингер выступает за «Реал» с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний Винисиус принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, отметился тремя голами и стал автором одной результативной передачи.

Трудовое соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 150 миллионов евро — это третий показатель в мире.