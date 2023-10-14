Винисиус: «Беллингем – один из лучших в мире, в команде все его любят»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как относится к полузащитнику Джуду Беллингему, который в данный момент неожиданно является лучшим бомбардиром «королевского клуба» с 10 голами во всех турнирах.

«Беллингем – один из лучших в мире, в команде все его любят. Он счастлив, ведь забивает голы. Мы очень счастливы, что Джуд перешёл в «Реал». Я и раньше видел его игру, поэтому рад выступать с ним за одну команду», – заявил Винисиус на пресс-конференции.

Беллингем летом имел варианты для продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, но полузащитник решительно дал понять местным клубам, что хочет перейти именно в «Реал».