​Беллингем и Винисиус – в составе «Реала» на матч против «Севильи»

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч десятого тура чемпионата Испании против «Севильи». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кепа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.

Матч испанской Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после девяти туров именно «Реал» располагается на вершине таблицы Ла Лиги.