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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингем и Винисиус – в составе «Реала» на матч против «Севильи»

21 Октября 2023 • 17:45 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
1 4.30 X 3.95 2 1.82
Через 1 ч. 11 мин.

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч десятого тура чемпионата Испании против «Севильи». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кепа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.

Матч испанской Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после девяти туров именно «Реал» располагается на вершине таблицы Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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1
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1.56 3.90 7.60
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Перерыв
Хетафе Хетафе
Бетис Бетис
1
1
2.60 2.95 3.30
Видео
21.10.23 в 19:30
Севилья Севилья
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.30 3.55 2.23
Видео
21.10.23 в 22:00
Сельта Сельта
Атлетико М Атлетико М
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22.10.23 в 15:00
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