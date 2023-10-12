Кроос: Роналду — лучший футболист в истории

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о своём бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Наср». Напомним, португальский нападающий защищал цвета «сливочных» с 2009 по 2018 год.

«Играть вместе с Криштиану Роналду было потрясающе. Он является лучшим игроком в истории футбола», — приводит слова Крооса Madrid Universal.

В текущей кампании 38-летний Роналду 11 раз поразил ворота соперников, сыграв в 11 матчах. Помимо этого, на счету нападающего шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года.