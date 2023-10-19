Кроос: «В свои 18 лет Гюлер может то, чего не можем мы»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос похвалил товарища по команде Арду Гюлера.

18-летний турецкий футболист переехал в Испанию летом, перейдя из «Фенербахче». Из-за травм вундеркинду по-прежнему не удалось дебютировать за «сливочных», что, впрочем, не мешает одноклубникам регулярно восхвалять его талант.

«Гюлеру всего 18 лет, но он способен делать многое из того, чего не можем мы», – цитирует журналист Ягиз Сабунджуоглу 33-летнего немецкого хавбека.

21 октября «Реал» сыграет на выезде против «Севильи». Участие в матче Гюлера считается маловероятным: игрок восстановился после травмы, но в клубе, по слухам, планируют повременить с его выходом на поле до следующего месяца.