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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «В свои 18 лет Гюлер может то, чего не можем мы»

19 Октября 2023 • 03:15 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
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21.10 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос похвалил товарища по команде Арду Гюлера.

18-летний турецкий футболист переехал в Испанию летом, перейдя из «Фенербахче». Из-за травм вундеркинду по-прежнему не удалось дебютировать за «сливочных», что, впрочем, не мешает одноклубникам регулярно восхвалять его талант.

«Гюлеру всего 18 лет, но он способен делать многое из того, чего не можем мы», – цитирует журналист Ягиз Сабунджуоглу 33-летнего немецкого хавбека.

21 октября «Реал» сыграет на выезде против «Севильи». Участие в матче Гюлера считается маловероятным: игрок восстановился после травмы, но в клубе, по слухам, планируют повременить с его выходом на поле до следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Арда Гюлер
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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