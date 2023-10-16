Родриго: «Я чувствую себя самым счастливым игроком в мире»

Бразильский вингер «Реала» Родриго признался, что считает себя самым счастливым футболистом.

«Я чувствую себя самым счастливым игроком в мире. Я считаю, что все футболисты в мире должны иметь возможность сыграть хотя бы одну минуту за мадридский «Реал». Это нечто особенное», — приводит слова Родриго Madrid Universal.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и стал автором одной результативной передачи.

После девяти туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в своей копилке 24 очка.

В ближайшем туре «Реал» проведет гостевой матч против «Севильи».