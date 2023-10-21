Мадридский «Реал» рассчитывает укрепить позицию правого защитника в 2024 году.

В нынешнем сезоне основным выбором Карло Анчелотти на позицию справа в обороне остаётся Даниэль Карвахаль, однако в «королевском клубе» уже думают о том, кто способен стать конкурентом и будущим преемником 31-летнего испанца.

По информации Relevo, в 2024 году «Реал» планирует подписать на правый край защиты молодого и не слишком дорогостоящего игрока – таковы основные критерии мадридцев. Кроме того, предполагается, что приоритет будет отдан кандидатам, выступающим в немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.