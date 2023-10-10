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Беллингем рассказал, в чём хотел бы стать лучше, приведя в пример Усмана Дембеле

10 Октября 2023 • 03:16 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своих игровых навыках.

20-летний футболист показывает немыслимую для номинального хавбека результативность – десять забитых голов в десяти матчах за «сливочных». Англичанин считается всесторонне одарённым игроком, однако, как признался сам, хотел бы усовершенствовать один аспект игры: «В чём я могу стать лучше? Я хотел бы одинаково хорошо владеть обеими ногами. Мне очень нравится наблюдать за такими игроками, как Усман Дембеле, которые могут подавать угловые с обоих флангов», – цитирует Madrid Xtra звезду «Реала» и сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Усман Дембеле Джуд Беллингем
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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