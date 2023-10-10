Беллингем рассказал, в чём хотел бы стать лучше, приведя в пример Усмана Дембеле

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своих игровых навыках.

20-летний футболист показывает немыслимую для номинального хавбека результативность – десять забитых голов в десяти матчах за «сливочных». Англичанин считается всесторонне одарённым игроком, однако, как признался сам, хотел бы усовершенствовать один аспект игры: «В чём я могу стать лучше? Я хотел бы одинаково хорошо владеть обеими ногами. Мне очень нравится наблюдать за такими игроками, как Усман Дембеле, которые могут подавать угловые с обоих флангов», – цитирует Madrid Xtra звезду «Реала» и сборной Англии.