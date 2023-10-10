Куртуа рассказал, как проходит его восстановление

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о своём текущем состоянии.

31-летний игрок травмировался в межсезонье – у него был выявлен разрыв крестообразной связки. В августе бельгиец перенёс операцию. Возвращение вратаря в строя запланировано на май.

«Моё восстановление проходит очень успешно. Я уже отказался от костылей, могу спокойно ходить и работать. Я надеюсь вернуться на поле как можно скорее», – передаёт Madrid Zone слова Куртуа.

Напомним, что в качестве замены Тибо Куртуа «Реал» подписал Кепу Аррисабалагу из лондонского «Челси» на правах аренды. Сделка рассчитана до конца сезона.