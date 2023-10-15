Триппьер: «Беллингем внушает страх»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер поделился комментарием о своём партнёре по сборной Англии Джуде Беллингеме. Напомним, с минувшего лета 20-летний хавбек выступает за мадридский «Реал».

«В таком молодом возрасте, при его зрелости, качестве и агрессии, он внушает страх. Это совсем не удивительно, учитывая планку, которую он установил в Мадриде. Вы можете видеть, что он играет свободно, и игроки вокруг него сделают его еще лучше. Самое страшное, что ему всего 20 лет», — заявил Триппьер Mirror.

В текущем сезоне Беллингем принял участие в десяти матчах за «Реал», в которых забил десять мячей и стал автором трех результативных передач.

Кроме того, на счету хавбека 26 игр за сборную Англии, два гола и три ассиста.