Касильяс: «Беллингем – настоящий феномен»

Бывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался насчёт того, как полузащитник Джуд Беллингем начал свою карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, минувшим летом 20-летний англичанин за 103 миллиона евро перебрался в команду Карло Анчелотти из дортмундской «Боруссии».

«Беллингем – настоящий феномен. Всего в 20 лет он стал настоящим образцом для подражания в футболе», – приводит слова Касильяса Madrid Xtra.

На счету Беллингема в данный момент 10 голов и 3 результативные передачи во всех турнирах. 8 из своих мячей Джуд забил в чемпионате Испании, что делает его лучшим бомбардиром турнира. Более того, Беллингем является лидером топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов и ассистов.