Романо – о Кроосе в «Манчестер Сити»: «Не могу подтвердить эти слухи»

Итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг слухи о том, что Тони Кроос следующим летом может оказаться в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «горожане» хотят пригласить немца следующим летом на правах свободного агента.

«Не могу подтвердить эти слухи с любой стороны. Как и обычно, футболист будет решать своё будущее во второй половине сезона. Со стороны Крооса пока нет никакой паники. «В данный момент он полностью сосредоточен на мадридском «Реале»», — сказал Романо в эфире своего подкаста.

Кроос ещё в прошлом сезоне задумывался о завершении карьеры. Вероятно, Тони примет подобное решение в конце нынешней кампании.