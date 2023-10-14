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Романо – о Кроосе в «Манчестер Сити»: «Не могу подтвердить эти слухи»

14 Октября 2023 • 11:41 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг слухи о том, что Тони Кроос следующим летом может оказаться в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «горожане» хотят пригласить немца следующим летом на правах свободного агента.

«Не могу подтвердить эти слухи с любой стороны. Как и обычно, футболист будет решать своё будущее во второй половине сезона. Со стороны Крооса пока нет никакой паники. «В данный момент он полностью сосредоточен на мадридском «Реале»», — сказал Романо в эфире своего подкаста.

Кроос ещё в прошлом сезоне задумывался о завершении карьеры. Вероятно, Тони примет подобное решение в конце нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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