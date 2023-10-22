​Анчелотти включил режим иронии, говоря о судействе после ничьей «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о судействе в матче против «Севильи» (ничья 1:1). Игру обслуживал Родриго де Бургос.

«Ирония – это единственный выход после этого матча. Если я скажу то, что думаю о судействе, то меня дисквалифицируют надолго. Мне нравится находиться на тренерской скамейке, поэтому я не говорю то, что думаю, и использую немного иронии», - сказал Анчелотти клубному ТВ «Реала».

Дальше, судя по всему, Анчелотти включил тот самый режим иронии.

«Судья провёл хорошую игру и сделал всё правильно. Он прервал нашу контратаку, потому что думал о здоровье игрока, всё верно. Он мне понравился на все 100%. Думаю, он принял правильные решения по всех моментах со столкновениями. Я очень доволен судейством», - сказал тренер.