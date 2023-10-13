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«Реал» продлил контракт с Вальверде, так как опасался из-за интереса от клубов АПЛ

13 Октября 2023 • 12:50 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Стала известна причина, по которой руководство мадридского «Реала» решило довольно быстро продлить контракт с полузащитником Федерико Вальверде. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в «королевском клубе» опасались, что потеряют уругвайца из-за интереса со стороны топ-клубов Английской премьер-лиги.

Напомним, Валвьерде продлил свой контракт с «Реалом» до 2028 года и получил прибавку к зарплате. Даже до подписания нового соглашения с «королевским клубом» полузащитник говорил, что хочет задержаться на «Сантьяго Бернабеу» на максимально длительный срок. Федерико в будущем хотел бы стать капитаном «Реала», о чём не раз говорил в интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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