«Реал» продлил контракт с Вальверде, так как опасался из-за интереса от клубов АПЛ

Стала известна причина, по которой руководство мадридского «Реала» решило довольно быстро продлить контракт с полузащитником Федерико Вальверде. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в «королевском клубе» опасались, что потеряют уругвайца из-за интереса со стороны топ-клубов Английской премьер-лиги.

Напомним, Валвьерде продлил свой контракт с «Реалом» до 2028 года и получил прибавку к зарплате. Даже до подписания нового соглашения с «королевским клубом» полузащитник говорил, что хочет задержаться на «Сантьяго Бернабеу» на максимально длительный срок. Федерико в будущем хотел бы стать капитаном «Реала», о чём не раз говорил в интервью.