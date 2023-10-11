Стало известно, кто в составе мадридского «Реала» будет исполнять одиннадцатиметровые удары в текущем сезоне.

Как сообщает Marca, главным пенальтистом «сливочных» останется Хоселу, несмотря на его нереализованную попытку в минувшем матче с «Осасуной» (4:0).

По данным источника, вторым номером в команде является полузащитник Лука Модрич, а на третьей позиции — Родриго.

В нынешнем сезоне 33-летний Хоселу провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором двух результативных передач.

22 октября «Реал» будет гостить у «Севильи». Игра десятого тура Ла Лиги должна будет стартовать в 19:30 по московскому времени.