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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес считает, что Родриго в будущем может стать одним из лучших игроков в мире

09 Октября 2023 • 10:41 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес верит в потенциал нападающего Родриго. По информации от Relevo, глава «королевского клуба» считает, что бразилец в будущем может войти в число лучших игроков планеты.

Источник также сообщает, что Пересу не нравится, когда он видит Родриго на скамейке запасных. Флорентино доверяет главному тренеру Карло Анчелотти в том числе по той причине, что итальянский специалист позволяет Родриго регулярно выходить на поле.

22-летний бразилец провёл уже 9 матчей в этом розыгрыше чемпионата Испании, где отметился голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Флорентино Перес
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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