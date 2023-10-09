Перес считает, что Родриго в будущем может стать одним из лучших игроков в мире

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес верит в потенциал нападающего Родриго. По информации от Relevo, глава «королевского клуба» считает, что бразилец в будущем может войти в число лучших игроков планеты.

Источник также сообщает, что Пересу не нравится, когда он видит Родриго на скамейке запасных. Флорентино доверяет главному тренеру Карло Анчелотти в том числе по той причине, что итальянский специалист позволяет Родриго регулярно выходить на поле.

22-летний бразилец провёл уже 9 матчей в этом розыгрыше чемпионата Испании, где отметился голом и результативной передачей.