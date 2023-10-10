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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не хочет отпускать Браима Диаса на Кубок Африки – игрока ждут в сборной Марокко

10 Октября 2023 • 02:08 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

В мадридском «Реале» не планируют отпускать полузащитника Браима Диаса на Кубок африканских наций.

24-летнего игрока готовы вызвать в сборную Марокко на континентальный турнир, который пройдёт с января по февраль 2024 года. Браим Диас готов выступать за марокканскую национальную команду, однако в «Реале» не одобряют отъезд хавбека по ходу сезона. Согласно Sport, руководство «сливочных» не отпустит футболиста на КАН, поскольку считает, что тот может понадобиться в условиях загруженного календаря.

Браим Диас крайне редко появляется в стартовом составе команды Карло Анчелотти: полузащитник принял участие в восьми матчах в текущем сезоне, но в семи случаях выходил на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Марокко Браим Диас
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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