«Реал» не хочет отпускать Браима Диаса на Кубок Африки – игрока ждут в сборной Марокко

В мадридском «Реале» не планируют отпускать полузащитника Браима Диаса на Кубок африканских наций.

24-летнего игрока готовы вызвать в сборную Марокко на континентальный турнир, который пройдёт с января по февраль 2024 года. Браим Диас готов выступать за марокканскую национальную команду, однако в «Реале» не одобряют отъезд хавбека по ходу сезона. Согласно Sport, руководство «сливочных» не отпустит футболиста на КАН, поскольку считает, что тот может понадобиться в условиях загруженного календаря.

Браим Диас крайне редко появляется в стартовом составе команды Карло Анчелотти: полузащитник принял участие в восьми матчах в текущем сезоне, но в семи случаях выходил на замену.