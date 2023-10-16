Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Будущее нигерийца в «Наполи» остаётся неопределённым, а интерес к 24-летнему игроку приписывается как грандам ведущих европейских лиг, так и представителям чемпионата Саудовской Аравии. По данным журналиста Экрема Конура, сам Осимхен очень хочет перейти в «Реал». Он одобрит вариант с переездом в Мадрид, если «королевский клуб» сделает предложение.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Виктора Осимхена составляет 120 млн евро. Футболист до сих пор не договорился с «Наполи» о продлении контракта, в то время как текущее соглашение истекает в середине 2025 года.