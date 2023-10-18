Дзола: «Успех Беллингема? В 20 лет я всё ещё пил грудное молоко своей матери»

Бывший футболист «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал выступления Джуда Беллингема в стартовом отрезке сезона. Напомним, 20-летний англичанин отметился за мадридский «Реал» 8 голами и 2 результативными передачами в чемпионате Испании.

«Успех Беллингема? Джуд заставляет меня смеяться. В 20 лет я всё ещё пил грудное молоко своей матери», – цитирует бывшего итальянского футболиста Madrid Zone.

Беллингем также отметился двумя голами в Лиге чемпионов, отметившись в ворота берлинского «Униона» и «Наполи». Вчера полузащитник своим ассистом помог сборной Англии добыть победу 3:1 над сборной Италии в квалификации к чемпионату Европы.