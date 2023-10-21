Алаба впервые в карьере забил автогол в чемпионате

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поразил собственные ворота в поединке с «Севильей».

31-летний австриец отправил мяч в сетку «сливочных» на 74-й минуте матча Ла Лиги, что позволило «Севилье» выйти вперёд. По сведениям Opta, для Алабы этот автогол стал первым в карьере в рамках пяти сильнейших европейских лиг (с момента дебюта за «Баварию» в марте 2010 года).

Радость севильцев была недолгой: уже спустя четыре минуты Даниэль Карвахаль сравнял счёт.

Следить за событиями концовки матча «Севильи» против мадридского «Реала» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.