​Анчелотти рассказал, когда Гюлер сможет дебютировать за «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий о состоянии полузащитника Арды Гюлера.

В летнее трансферное окно 18-летний Гюлер пополнил состав «Реала», но вскоре получил травму колена.

«Гюлер неплох, но ему ещё не хватает физической подготовки. Думаю, дней через 10-14 он будет в полной форме», - сказал Анчелотти журналистам.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 21 октября. Команда Карло Анчелотти будет играть против «Севильи» на выезде.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.