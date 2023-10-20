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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти рассказал, когда Гюлер сможет дебютировать за «Реал»

20 Октября 2023 • 20:54 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
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Через 21 ч. 6 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий о состоянии полузащитника Арды Гюлера.

В летнее трансферное окно 18-летний Гюлер пополнил состав «Реала», но вскоре получил травму колена.

«Гюлер неплох, но ему ещё не хватает физической подготовки. Думаю, дней через 10-14 он будет в полной форме», - сказал Анчелотти журналистам.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 21 октября. Команда Карло Анчелотти будет играть против «Севильи» на выезде.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Арда Гюлер
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