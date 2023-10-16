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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич не покинет «Реал» до конца сезона слухи

16 Октября 2023 • 19:13 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич останется в команде минимум до лета следующего года.

Как утверждает Relevo, 38-летний хавбек будет думать о возможном уходе из «Реала» только после окончания текущего сезона. Сообщается, что футболист недоволен количеством игрового времени, по этой причине он готов рассмотреть предложения от других клубов.

В нынешней кампании Модрич принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор игрока с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 10 миллионов евро.

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Реал Мадрид Лука Модрич трансферы футбола - лето 2024
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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