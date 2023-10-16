Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич останется в команде минимум до лета следующего года.

Как утверждает Relevo, 38-летний хавбек будет думать о возможном уходе из «Реала» только после окончания текущего сезона. Сообщается, что футболист недоволен количеством игрового времени, по этой причине он готов рассмотреть предложения от других клубов.

В нынешней кампании Модрич принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор игрока с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 10 миллионов евро.