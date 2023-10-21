Скаут «Реала» Калафат уже установил близкие отношения с агентами Дэвиса

Мадридский «Реал» заметно продвинулся в сделке по трансферу левого защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса. По информации от Sport Bild, ведущий скаут «королевского клуба» Джуни Калафат уже установил близкие связи с агентами канадского футболиста.

Напомним, у 22-летнего фуллбека по окончании нынешнего сезона будет оставаться всего год по контракту с «Баварией». Так как футболист не горит желанием продлевать соглашение, мюнхенский клуб может быть вынужден продать Альфонсо по скидке, чтобы не потерять через год бесплатно.

Источник также сообщает, что скаут «Реала» Калафат настаивает на подписании Дэвиса на позицию левого защитника.