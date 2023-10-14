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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» обгоняет «Барселону» почти на 150 млн евро в рейтинге самых дорогих составов Ла Лиги

14 Октября 2023 • 17:26 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих клубов испанской Ла Лиги. Первое место в нём занял мадридский «Реал» - состав сливочных оценивается порталом совокупно в 1,03 млрд евро.

На втором месте «Барселона» - «сине-гранатовые» отстали от первого места на почти 150 млн евро и идут на втором месте со стоимостью состава в 862 млн.

На третьем месте сильно отставший от второго места мадридский «Атлетико» - в 472 млн евро портал оценивает состав «матрасников». Четвёртое место – у клуба «Реал Сосьедад», четвёртого участника Лиги чемпионов УЕФА от Испании в этом сезоне – 433 млн.

Пятое место – у «Атлетика» из Бильбао, 219 млн евро. Шестое – у «Бетиса», 202 млн. Седьмое – у их географических соседей из «Севильи» - 187 млн. На восьмом – «Вильярреал» - 186 млн.

Самыми недорогими в лиге являются составы «Кадиса» (18 место, 60 млн евро), «Лас-Пальмаса» (19 место, 54 млн) и «Алавеса» (20 место, 52 млн).

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Евро-Футбол.Ру,
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