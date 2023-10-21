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Чемпионат Испании. Ла Лига

Автогол Алабы и встреча с Рамосом: «Реал» в нервном матче не обыграл «Севилью»

21 Октября 2023 • 21:30 Комментировать (3)
Севилья
1:1
Реал Мадрид

Мадридскому «Реалу» сразу после двухнедельного перерыва на сборные довелось играть в Ла Лиге на выезде с «Севильей».

Протокол игры  
Севилья1:1Реал Мадрид
(1:0) Алаба Давид74'  
  78'Карвахаль Даниэль (1:1)
Нюланд ЭрьянНавас ХесусГудель Неманья 77' (Баде Луак ( 77') Рамос Серхио  76'Акунья МаркосРакитич ИванСумаре Бубакари  87'Соу Джибрил  86' 88' (Мир Рафа ( 88') Лукебакио Доди 67' (Сусо Хесус ( 67') Эн-Несири Юссеф 88' (Ламела Эрик ( 88'  90') Окампос Лукас  78'
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиТоррес ОливерХуанлу СанчесФернандо РежесЯнузай АднанПедроса АдриаХордан Хоан
Аррисабалага КепаКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоАлаба ДавидМенди Ферлан 88' (Гарсия Франсиско III ( 88') Тчуамени Орельен 67' (Камавинга Эдуардо ( 67'  90') Вальверде Федерико 67' (Модрич Лука ( 67') Кроос ТониБеллингем ДжудРодриго 79' (Хоселу Санмартин ( 79') Винисиус Жуниор  86' 88' (Диас Браим ( 88')
Запасные: Пиньейро ДиегоВаскес ЛукасЛунин Андрей
21 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

По итогам девяти туров чемпионата Испании команда Карло Анчелотти единолично лидировала в таблице. Вслед за ней следовали две каталонские команды. «Жирона» отставала от «Реала» на два очка, а «Барселона» – на три балла. Против жиронцев «сливочные» встретились в конце сентября и разобрались с ними с крупным счётом. «Эль класико» состоится через неделю. Ну а пока на очереди у «Реала» была «Севилья».

Андалусийский клуб до этого в восьми матчах Ла Лиги обрёл столько же очков. Негусто, прямо скажем. И занимал шестнадцатую строчку. Но «Севилья» умеет попадать в Лигу чемпионов из глубин таблицы испанского чемпионата. В прошлом сезоне, например, она стала в Примере двенадцатой, но выиграла Лигу Европы. Главное только не вылететь в Сегунду, а брать второй по значимости еврокубковый трофей «Севилье» не привыкать.

«Реал» забил быстрый гол, только он не был засчитан. После углового гостей Гудель выбил мяч на линию штрафной, а Вальверде сделал скидку к правому углу вратарской. Беллингем там оказался удачливее Нюланда и откатил мяч правее на Вальверде, который практически с нулевого угла поразил цель рикошетом от дальней штанги. Однако на видеоповторе был усмотрен маленький офсайд у Беллингема, так что счёт остался 0:0. Вскоре мадридцы ещё раз отправили мяч в сетку ворот соперника, но уже после свистка арбитра за фол Рюдигера после Окампоса.

В сердцевине первого тайма «Реалу» реально повезло не пропустить, когда он был в шаге от этого. Окампос покатил на правый полуфланг Ракитичу, тот пробил в дальний угол, а Карвахаль головой в падении вынес мяч почти что с ленточки. Вторым темпом Окампос делал добавку по опускающейся траектории в правый угол – там «сливочных» выручил уже Кепа. Немного времени спустя Окампос в чужой штрафной пяткой подкорректировал мяч для Соу, просто не попавшего в створ.

На 34-й минуте Кроос со штрафного послал мяч в гущу футболистов, где Рюдигеру не удалось отправить сферу в сетку. Мяч ушёл за лицевую от Серхио Рамоса – далеко не последнего человека в истории мадридского «Реала». Должен был быть угловой, но арбитр назначил удар от ворот. Ближе к перерыву Винисиус не переиграл Нюланда после паса Рюдигера. Игра проходила с большим накалом, эмоций у футболистов было хоть отбавляй. Споры на поле по вопросам судейства возникали то тут, то там.

После перерыва «Реал» также играл первым номером, но долго продолжал не забивать. Родриго к шестидесятой минуте не использовал два шанса – ему помешали Нюланд и Рамос. В общем, гости открыли счёт на 74-й минуте, только вот с нюансом – в свои ворота. Алаба отличился автоголом, когда пытался не допустить мяч до Эн-Несири после навеса слева от Акуньи (1:0). Правда, быстро после этого «Реал» забил и по назначению – в ворота соперника. Кроос навесил с правого края со стандарта, и Карвахаль головой отправил мяч в сетку (1:1).

«Севилья» решила вырвать победу и пошла вперёд. Однако сценария с голом Рамоса в ворота мадридского «Реала» не вышло. У Серхио были две попытки. В одном случае его удар потащил Кепа, в другом Серхио пробил головой выше створа. В итоге боевая ничья принесла лишь одно очко в копилку команды Карло Анчелотти. Завтра «Жирона» сыграет с «Альмерией» и в случае победы догонит «Реал» по набранным очкам. А «Барселона», если выиграет у «Атлетика» из Бильбао, подберётся к «сливочным» на расстояние одного балла. В следующем туре Ла Лиги – незабвенное «эль класико». Должно быть жарко!

Кирилл Иванцов

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Комментарии (3)
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Sergey999
21 Октября 2023 в 21:36
Реал всегда после перерывов на матчи сборных тяжело вкатывается. 2 недели назад севильцев бы разорвали, а так как то вяловато. Винисиус продолжает мудить, родриго продолжает деградировать, менди вообще непонятное аморфное тело. Такой Реал будет уничтожен в Барселоне.
andi
21 Октября 2023 в 21:39
Поживем увидим.
pol-black
21 Октября 2023 в 22:06
с кадровыми проблемами Барсы ей трудно будет противостоять мадриду.
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