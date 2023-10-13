Касильяс: «Куртуа – лучший голкипер в мире»

Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал голкипера «королевского клуба» Тибо Куртуа лучшим в мире на своей позиции. Напомним, бельгиец в данный момент восстанавливается после травмы, из-за которой может пропустить весь остаток сезона. Футболист летом получил разрыв крестообразных связок колена.

«Я считаю Тибо Куртуа лучшим голкипером в мире, но Кепа смог его хорошо заменить», – цитирует Касильяса Madrid Xtra.

Кепа стал именно тем голкипером, который заменил травмированного Куртуа. «Реал» оформил трансфер испанца на правах аренды, но футболист хотел бы остаться на «Сантьяго Бернабеу» на постоянной основе.