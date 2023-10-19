Пресс-служба мадридского «Реала» назвала имя лучшего игрока прошедшего сентября. Им во второй раз кряду стал полузащитник Джуд Беллингем.

Напомним, в минувшем сентябре молодой англичанин сыграл за «сливочных» в пяти встречах, в них ему удалось отличиться тремя голами. Всего на счету футболиста с момента летнего перехода в мадридский топ-клуб – 10 голов и три оформленных ассиста.

Ранее Беллингем стал лучшим игроком матча сборных Англии и Италии в рамках квалификации на Евро-2024. Он прошёл в минувший вторник и завершился уверенной победой «трёх львов». Это была уже девятая его подобная награда в текущем сезоне.