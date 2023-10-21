​Фаната «Севильи» выгнали со стадиона за расизм в отношении Винисиуса

В субботу вечером в чемпионате Испании проходил матч между «Севильей» и «Реалом». Игра получилась напряжённой, и на поле происходили стычки между футболистами. Одна из потасовок имела место быть, когда Винисиус толкнул вратаря андалузской команды. После этого фанат «Севильи» проявил расизм в отношении форварда «Реала», и это попало в кадры.

«Севилья» уже выступила с заявлением по поводу ситуации.

«После проявления ксенофобского и расистского поведения фанат был опознан, выдворен со стадиона и передан правоохранительным органам. На этого человека также будут распространяться внутренние протоколы клуба, и чего членство будет отозвано», - говорится в сообщении.

Матч «Севилья» - «Реал» завершился со счётом 1:1.