​Баптиста рассказал, в чём Беллингем превосходит Зидана

Бывший игрок «Реала» Жулио Баптиста сказал несколько слов о Джуде Беллингеме, который прекрасно начал свой путь в мадридском клубе.

«У Беллингема есть сильные качестве от некоторых звёзд прошлого. Он напоминает мне Зидана. Я не думаю, что Джуд может сравниться с Зинедином в плане техники, но зато у него больше способностей к тому, чтобы забивать голы.

Также Беллингем напоминает мне Фрэнка Лэмпарда. Его идеальная позиция – атакующий полузащитник со свободой перемещения и близостью к чужим воротам», - сказал Баптиста изданию AS.

В субботу «Реал» сыграл вничью в гостях у «Севильи» - 1:1.