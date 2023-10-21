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​Баптиста рассказал, в чём Беллингем превосходит Зидана

21 Октября 2023 • 23:51 Комментировать
Севилья
1:1
Реал Мадрид

Бывший игрок «Реала» Жулио Баптиста сказал несколько слов о Джуде Беллингеме, который прекрасно начал свой путь в мадридском клубе.

«У Беллингема есть сильные качестве от некоторых звёзд прошлого. Он напоминает мне Зидана. Я не думаю, что Джуд может сравниться с Зинедином в плане техники, но зато у него больше способностей к тому, чтобы забивать голы.

Также Беллингем напоминает мне Фрэнка Лэмпарда. Его идеальная позиция – атакующий полузащитник со свободой перемещения и близостью к чужим воротам», - сказал Баптиста изданию AS.

В субботу «Реал» сыграл вничью в гостях у «Севильи» - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фрэнк Лэмпард Зинедин Зидан Жулио Баптиста Джуд Беллингем
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