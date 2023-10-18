«Реал» и Модрич не хотят расставаться зимой

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вряд ли покинет свою команду в январское трансферное окно. Журналист Хосе Феликс Диас подробно рассказал о ситуации вокруг хорвата.

«Карло Анчелотти счастлив иметь Модрича в своём составе. Тренер убеждён, что уделит Луке очень важные игровые минуты в этом сезоне. «Реал» хочет, чтобы Модрич остался в команде в этом сезоне. Ни клуб ни сам футболист не думают о расставании в январе. Модрич заслуживает бурное прощание в конце сезона. Он должен уйти в статусе легенды, как заслуживает», – написал Диас в социальных сетях.

Напомним, Модрич в этом сезоне не является стабильным игроком основы в «Реале». Из-за этого стало появляться множество слухов о возможном уходе хорвата в январе.