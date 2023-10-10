Гути: «Беллингем – уникальный игрок»

Экс-хавбек мадридского «Реала» Гути похвалил полузащитника «королевского клуба» Джуда Беллингема, который очень ударно начал дебютный сезон на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, на счету 20-летнего англичанина 8 голов и 2 результативные передачи в чемпионате Испании, а также 2 гола и ассист в Лиге чемпионов.

«Беллингем – уникальный игрок. Он показывает невероятный футбол. «Реал» Мадрид очень любит Беллингема, ведь он изначально хотел играть только за этот клуб», – цитирует Гути El Chiringuito TV.

Беллингем перешёл в мадридский «Реал» летом из дортмундской «Боруссии» за сумму в размере 103 миллионов евро.