Хулиан Альварес готов перейти в «Реал», цена вопроса может составить 80 миллионов евро

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес заинтересован в переходе в мадридский «Реал», который недавно обозначил свои намерения приобрести игрока. По информации от журналиста Себастьяна Срура, «королевский клуб» готов выложить за аргентинца около 80 миллионов евро.

Напомним, несколько месяцев назад Альварес продлил свой контракт с «Манчестер Сити». Руководство повысило молодому аргентинцу зарплату на фоне его успешных выступлений за клуб и сборную.

Альвареса в последнее время также часто связывают с каталонской «Барселоной», но у «сине-гранатовых» вряд ли найдутся деньги для трансфера в обозримом будущем.

В этом сезоне Альварес провёл 8 матчей в АПЛ, где отметился тремя голами и тремя ассистами.