Президент «Реала»: Мбаппе? Никогда раньше не слышал о нём

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил фанату, который попросил его подписать звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Madrid Zone, ссылаясь на видео из аккаунта Henrygr126 в социальной сети, утверждает, что на одном из мероприятий фанат попросил Переса подписать в «Реал» Мбаппе, на что функционер, улыбаясь, ответил: «Никогда раньше про него не слышал».

24-летний Мбаппе в текущем сезоне провел девять матчей во всех турнирах и забил восемь мячей. Трудовой договор игрока с «ПСЖ» истекает следующим летом. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро.

Добавим, что на протяжении последних лет активно обсуждается возможный переход Мбаппе в стан «сливочных», однако пока все остается на уровне слухов.