Винисиус: В раздевалке для меня важнее слушать Крооса и Модрича, чем для них — меня

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как ведёт себя в раздевалке команды.

«Конечно, я могу что-то сказать, но я знаю, где мне нужно быть. Есть Кроос и Модрич. Для меня важнее слушать их, чем для них — меня. Мне есть чему учиться у них. Эти ребята многое выиграли за свою карьеру, мы стараемся идти по их стопам», — приводит слова Винисиуса L’Equipe.

В текущем сезоне 23-летний Винисиус сыграл в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив одну голевую передачу.

За девять игр «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.