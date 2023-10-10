Хоселу оценил игровую систему Анчелотти

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался о тактической формации команды в текущем сезоне.

После ухода Карима Бензема и подписания Джуда Беллингема «сливочные» перестроились на схему с двумя центрфорвардами и ромбом в середине поля.

«Мне нравится играть в такой системе, поскольку мне комфортно, когда рядом есть ещё один форвард. Думаю, я привношу в игру команды что-то новое. Я стараюсь максимально использовать возможности, которые мне предоставляются», – цитирует Relevo Хоселу, арендованный у «Эспаньола» с возможностью выкупа.

В активе 33-летнего испанского игрока пять голов и два ассиста в 11 поединках за «Реал».