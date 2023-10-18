«Реал» хочет купить Джеймса следующим летом, но сделка выглядит очень сложной

Мадридский «Реал» следующим летом хотел бы пополнить свои ряды защитником «Челси» Рисом Джеймсом. По информации от Relevo, несмотря на желание руководства, сделка сейчас выглядит очень сложной.

Дело в том, что у Джеймса есть контракт с «Челси» до лета 2027 года. Лондонский клуб недавно отдал своему воспитаннику капитанскую повязку, поэтому руководство не намерено расставаться с Рисом в обозримом будущем.

Джеймс в последние сезоны часто страдает из-за различных травм. Даже в настоящий момент Рис отсутствует около двух месяцев из-за повреждения, которое получил в августе на тренировке.