Вальверде признался, что был близок к переходу в «Арсенал»

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде заявил, что в прошлом мог оказаться в Англии.

В 2016 году полузащитник перебрался из уругвайского «Пеньяроля» в «Реал», однако незадолго до этого едва не переехал в Лондон: «Клуб, к переходу в который я был близок? «Арсенал», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова 25-летнего игрока, вспомнившего события 2016 года.

На счету Федерико Вальверде 215 матчей в составе «Реала» во всех турнирах. Хавбек отметился 19 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

Напомним, что минувшим летом слухи также связывали звёздного уругвайца с переходом в один из топ-клубов АПЛ. Сам футболист неоднократно заявлял, что не хочет покидать «Реал».