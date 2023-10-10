Хоселу: «В какой-то момент казалось, что Мбаппе вот-вот перейдёт в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался о несостоявшемся переходе в клуб Килиана Мбаппе.

Форвард «Пари Сен-Жермен» мог пополнить ряды «сливочных» минувшим летом, но сделка так и не состоялась.

«Были моменты, когда казалось, что он совсем близок к переходу, а иногда возникали мысли, что он не придёт.

В раздевалке всегда всё обсуждается. На некоторых этапах мы думали, что он вот-вот окажется здесь», – цитирует Хоселу инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на Relevo.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает по окончании сезоне. Вероятно, следующим летом француз перейдёт в «Реал» свободным агентом.