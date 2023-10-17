Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может перебраться в мадридский «Реал» вслед за братом.

18-летний футболист, как и Джуд, начинал свою карьеру в «Бирмингеме», а в июле нынешнего года перебрался в «Сандерленд». Как информирует El Nacional, мадридский «Реал» присматривается к Беллингему-младшему. Скауты испанского гранда наблюдали за игрой атакующего хавбека в поединке за юношескую сборную Англии.

Трансферная стоимость Джоба Беллингема оценивается экспертами Transfermarkt в 5 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл 12 матчей за «Сандерленд» в рамках Чемпионшипа и Кубка лиги, записав себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу.