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Англия. Чемпионшип

В «Реале» может появиться второй Беллингем слухи

17 Октября 2023 • 02:58 Комментировать
Сток Сити
...
Сандерленд
21.10 17:00

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может перебраться в мадридский «Реал» вслед за братом.

18-летний футболист, как и Джуд, начинал свою карьеру в «Бирмингеме», а в июле нынешнего года перебрался в «Сандерленд». Как информирует El Nacional, мадридский «Реал» присматривается к Беллингему-младшему. Скауты испанского гранда наблюдали за игрой атакующего хавбека в поединке за юношескую сборную Англии.

Трансферная стоимость Джоба Беллингема оценивается экспертами Transfermarkt в 5 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл 12 матчей за «Сандерленд» в рамках Чемпионшипа и Кубка лиги, записав себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сандерленд трансферы футбола - лето 2024 Джоб Беллингем
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