«Реал» уверен, что Зидан поможет подписать Мбаппе

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может вернуться в клуб.

Как стало известно El Chiringuito TV, «сливочные» рассматривают возможность возвращения Зидана на должность наставника. По сведениям источника, боссы «Реала» уверены, что приход французского специалиста поспособствует подписанию форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе следующим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не станет продлевать контракт, который истекает в июне 2024 года. Сообщалось, что 64-летний итальянец станет новым рулевым сборной Бразилии.